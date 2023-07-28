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В Ростовской области перевернулся военный грузовик

В Ростовской области перевернулся военный грузовик
В Ростовской области 27 июля перевернулся военный КамАЗ. Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Краснодонецкой Белокалитвинского района. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, многотонная машина съехала с проезжей части в кювет. Грузовик несколько раз перевернулся и столкнулся с опорой линий электропередачи. В результате аварии из КамАЗа выпал груз. Позже на место приехали спасатели, которые поставили транспорт на колеса.

Пострадали ли кто-то в ДТП, неизвестно. В специализированных ведомствах не давали никакой официальной информации о произошедшем.
Фото: Тацинская Мурзилка
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