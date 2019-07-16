КамАЗ врезался в отбойник и перевернулся в Ростовской области



Грузовик перевернулся в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось в Красносулинском районе около 13 часов 18 июля. Авария произошла на 975-м километре трассы М-4 «Дон».



По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в отбойник. Сразу после этого автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Судя по кадрам с места аварии, грузовик перевозил зерно.



В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.