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КамАЗ врезался в отбойник и перевернулся в Ростовской области

КамАЗ врезался в отбойник и перевернулся в Ростовской области
Грузовик перевернулся в результате ДТП в Ростовской области. Происшествие случилось в Красносулинском районе около 13 часов 18 июля. Авария произошла на 975-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в отбойник. Сразу после этого автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Судя по кадрам с места аварии, грузовик перевозил зерно.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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