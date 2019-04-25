Грузовик перевернулся после ДТП в центре Ростова



В центре Ростова-на-Дону грузовая машина перевернулась после ДТП с легковушкой. Авария произошла около полуночи 27 апреля.



Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении переулка Братского и улицы Максима Горького. Водитель ВАЗа врезался в грузовую «ГАЗель». От силы удара грузовик перевернулся.



К счастью, пострадавших в аварии нет. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что в полицию заявление об аварии не поступало.