Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Грузовик перевернулся после ДТП в центре Ростова

Грузовик перевернулся после ДТП в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону грузовая машина перевернулась после ДТП с легковушкой. Авария произошла около полуночи 27 апреля.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении переулка Братского и улицы Максима Горького. Водитель ВАЗа врезался в грузовую «ГАЗель». От силы удара грузовик перевернулся.

К счастью, пострадавших в аварии нет. При этом в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что в полицию заявление об аварии не поступало.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.