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В Ростовской области перевернулась груженная мясом фура

В Ростовской области перевернулась груженная мясом фура
Под Таганрогом перевернулась фура с мясом. ДТП случилось в поселке Греческие Роты рано утром 24 ноября, сообщает DonDay.ru.

Водитель ехал по улице Лиманной в сторону Украины. В районе дома № 68 он перевернулся. На место ЧП отправились скорая помощь, МЧС, полиция и поисково-спасательное подразделение. От медпомощи прибывших врачей 45-летний мужчина отказался - из повреждений у него лишь незначительные ушибы.

Пожарные смыли топливо, чтобы предотвратить риск воспламенения. О причинах ДТП станет известно позже.

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