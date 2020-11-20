В Ростовской области перевернулась груженная мясом фура

Под Таганрогом перевернулась фура с мясом. ДТП случилось в поселке Греческие Роты рано утром 24 ноября, сообщает DonDay.ru.Водитель ехал по улице Лиманной в сторону Украины. В районе дома № 68 он перевернулся. На место ЧП отправились скорая помощь, МЧС, полиция и поисково-спасательное подразделение. От медпомощи прибывших врачей 45-летний мужчина отказался - из повреждений у него лишь незначительные ушибы.Пожарные смыли топливо, чтобы предотвратить риск воспламенения. О причинах ДТП станет известно позже.