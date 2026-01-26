Новости
В Ростовской области отразили атаку БПЛА минувшей ночью

В Ростовской области отразили атаку БПЛА минувшей ночью. Дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском.

По данным главы региона Юрий Слюсаря, информации о пострадавших или разрушений на земле не поступало.
Фото: Дондей
