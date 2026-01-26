Фото: Парк Малинки

В донской парк «Малинки» доставили животным два КАМАЗа елок. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.Отслужившие новогодние деревья прибыли из Ростова-на-Дону. Жители донской столицы решили дать деревья еще один шанс и вместо того чтобы их выбросить передали парку.Для копытных такой обед является богат на витамины. Кроме того, деревья также применяют как уютный дом для птиц и используют стволы от елок и сосен в качестве материала для строительства укрытий в вольерах парка.