За сутки в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров

За сутки в Ростовской области потушили 13 техногенных пожаров. Об этом информируют областное МЧС.

Всего на места ЧП выезжали более ста спасателей на 33 единицах техники. Также специалисты были задействованы при ликвидации последствий ДТП.
Фото: МЧС РО
