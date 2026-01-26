Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили на Дону

Отбой угрозы атаки БПЛА объявили на Дону
Отбой угрозы атаки БПЛА объявили в Ростовской области. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность сохранялась всю ночь.

По данным глава региона Юрия Слюсаря, за ночь были перехвачены дроны в Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.