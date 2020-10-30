В Ростовской области осудили женщину, зарезавшую 27-летнего парня
В Ростовской области осудили женщину, которая убила парня. Юлия Козлова перерезала горло своему знакомому Василию Пожидаеву.
Происшествие случилось в Новошахтинске в конце августа 2019 года. В день трагедии пострадавший встретился с подругой. Они выпили, и через некоторое время между молодыми людьми возник конфликт. Когда градус спиртного ударил в голову, Юлия схватила лезвие и ударила им приятеля в шею. От травмы Василий скончался на месте происшествия.
На следующий день Юлию задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Убийство». Суд вынес приговор, но женщина не согласилась с решением Новошахтинского районного суда и попыталась обжаловать приговор.
Как сообщает DonDay.ru, Ростовский областной суд приговорил ее к семи годам и десяти месяцам колонии строгого режима.