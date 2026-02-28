Новости
В Ростовской области объявили ракетную опасность 28 февраля

О ракетной опасности в Ростовской области сообщают мониторинговые каналы 28 февраля. Уведомление поступило около 17:00.

Рекомендуется покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. В случае необходимости звонить по номеру телефона: 112.
Фото: соцсети
