В Ростовской области объявили беспилотную опасность 17 января
В Ростовской области объявили беспилотную опасность 17 января. Экстренное сообщение поступило около 22:00.
Рекомендуется зайти в помещения и покинуть открытые участки улиц.
