Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА

В Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА
В Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА. Экстренное уведомление от РСЧС поступило около 10:30.

Беспилотная опасность сохранялась всю ночь. Было уничтожено 4 дрона.

О разрушений и пострадавших не сообщается.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.