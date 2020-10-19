В Ростовской области неизвестные пытались застрелить бездомного кота

Ветеринары Ростова спасли бездомного кота с простреленным позвоночником. Историю спасения животного рассказали 21 октября в клинике «ВотВЕТе».В конце сентября жительница Каменска-Шахтинского подобрала на улице котика, который еле передвигался и волок за собой лапы. У женщины не было возможности оставить его у себя, но и мимо пройти она не смогла, поэтому обратилась в благотворительный фонд, помогавший животным выздороветь и обрести дом.После осмотра врачом Кюри (так зовут двухгодовалого котика) назначили уколы, которые должны были помочь с неврологическими проблемами. Однако лучше животному не становилось: развился дефицит походки и начали отказывать все лапки. Бедолагу отвезли на компьютерную томографию в ростовский ветцентр, где на рентгене обнаружили пулю в шейном отделе позвоночника. Рана немного затянулась и не выглядела как огнестрельное ранение, поэтому сразу никто и не догадался, отчего коту так сложно передвигаться.Было принято решение оперировать четвероногого. Кюри лежал на операционном столе почти три часа. К счастью, врачам удалось успешно извлечь пулю из позвоночника кота.- Мы ожидали сложностей во время операции, но их, к счастью, не возникло. Достать пулю из области позвоночника без вреда для животного практически невозможно. Очень часто после таких операций они вообще не ходят, - рассказала главврач ветцентра «ВотВЕТе» Елена Геннадьевна. - Однако этому коту очень повезло, и через какое-то время он снова сможет ходить.Неделю Кюри находился в стационаре, после чего руководитель благотворительного фонда Наталья Геннадьевна забрала его к себе на передержку. Сейчас кота заставляют плавать, чтобы мышцы вернулись в тонус и восстановилась способность ходить: животное помещают в ванну, наполненную водой, и поддерживают руками снизу.- В состоянии шока все процессы максимально активизируются в его организме, и Кюри потихоньку начинает грести, - поделилась Наталья Геннадьевна. - К сожалению, левая передняя лапа вряд ли у него восстановится, но хотя бы остальные шанс восстановить есть.Кроме водных процедур, четвероногому делают массаж лапок. Сейчас Кюри идет на поправку, и даже может передвигаться, правда, иногда не справляется с задними лапами, и их немного заносит. Также после ранения у кота возникли сложности с опорожнением, но в последнее время он и с этим стал справляться лучше. Очевидно, что вскоре от бывалых проблем у Кюри не останется и следа.И врачи, и временная хозяйка животного уверены в положительных результатах его лечения. Уже на следующей неделе Кюри повезут на осмотр, чтобы подтвердить прогресс выздоровления.Кто мог выстрелить в ни в чем не повинного кота, неизвестно. Впрочем, это уже не первый случай, когда безжалостные люди отстреливают бездомных животных, не неся при этом никакой ответственности.