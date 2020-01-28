В Ростовской области нашли тело пропавшей два года назад пенсионерки



Пропавшую в Ростовской области пожилую женщину нашли мёртвой. Тело 82-летней Раисы Конаевой нашли в лесопосадке, рассказывает собственный источник Rostov.ru.



Женщину разыскивали в Гуково с декабря 2017 года. Родственники всё это время не теряли надежды, в поисках участвовали полицейские, а также члены поискового отряда. Ориентировку рассылали по Сети. Увы, живой найти пенсионерку не удалось. Недавно её труп обнаружили в лесопосадке.



Следователи отправили тело на экспертизу. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы точно установить личность погибшей. Однако родственники Раисы Конаевой опознали её и подтвердили, что это действительно она, передаёт инсайдер.