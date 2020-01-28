Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли тело пропавшей два года назад пенсионерки

В Ростовской области нашли тело пропавшей два года назад пенсионерки
Пропавшую в Ростовской области пожилую женщину нашли мёртвой. Тело 82-летней Раисы Конаевой нашли в лесопосадке, рассказывает собственный источник Rostov.ru.

Женщину разыскивали в Гуково с декабря 2017 года. Родственники всё это время не теряли надежды, в поисках участвовали полицейские, а также члены поискового отряда. Ориентировку рассылали по Сети. Увы, живой найти пенсионерку не удалось. Недавно её труп обнаружили в лесопосадке.

Следователи отправили тело на экспертизу. Сейчас специалисты проводят проверку, чтобы точно установить личность погибшей. Однако родственники Раисы Конаевой опознали её и подтвердили, что это действительно она, передаёт инсайдер.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.