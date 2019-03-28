Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Скелетированный труп пропавшей полгода назад пенсионерки нашли в Ростовской области

Скелетированный труп пропавшей полгода назад пенсионерки нашли в Ростовской области
На окраине Донецка Ростовской области нашли скелетированный труп. Страшная находка была обнаружена 30 марта на окраине посёлка Гундоровский, сообщает собственный источник Rostov.ru. На тело наткнулись местные жители. Увидев его, прохожие вызвали правоохранителей.

Во время осмотра трупа обнаружили личные вещи. Благодаря им удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 78-летняя Устина Ковалевич, пропавшая 2 октября 2018 года. Всё это время родные не теряли надежду найти её. В поисках участвовали полицейские и волонтёры.

Правоохранители сообщили, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Все обстоятельства трагедии будут установлены.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.