Скелетированный труп пропавшей полгода назад пенсионерки нашли в Ростовской области



На окраине Донецка Ростовской области нашли скелетированный труп. Страшная находка была обнаружена 30 марта на окраине посёлка Гундоровский, сообщает собственный источник Rostov.ru. На тело наткнулись местные жители. Увидев его, прохожие вызвали правоохранителей.



Во время осмотра трупа обнаружили личные вещи. Благодаря им удалось установить личность погибшей. Ею оказалась 78-летняя Устина Ковалевич, пропавшая 2 октября 2018 года. Всё это время родные не теряли надежду найти её. В поисках участвовали полицейские и волонтёры.



Правоохранители сообщили, что на теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Все обстоятельства трагедии будут установлены.