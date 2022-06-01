В Ростовской области нашли повешенным 43-летнего мужчину
В Волгодонском районе Ростовской области 43-летнего мужчину нашли повешенным. Жуткое происшествие случилось в станице Романовской 2 июня.
Местные жители нашли труп в сарае одного из частных домов. На место сразу же вызвали полицию и медиков. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
DonDay-Волгодонск сообщил, что накануне мужчина приехал в гости к своим родственникам. Известно, что он был дважды женат, у него остались дети.