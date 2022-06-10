В Ростовской области нашли гниющий труп пропавшего в мае мужчины
В Ростовской области нашли труп пожилого мужчины, пропавшего месяц назад. О местонахождении Алексея Сороколетова не было информации с 10 мая.
Как сообщает портал DonDay, труп жителя поселка Целина нашли местные жители. На место вызвали следственно-оперативную группу. Личность умершего сразу установили. Им оказался пропавший месяц назад Алексей Сороколетов.
Специалисты зафиксировали на трупе гнилостные изменения, свидетельствующие о том, что смерть наступила давно. Однако истинную причину смерти пенсионера установят в ходе экспертизы.