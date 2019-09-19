Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли труп пропавшего четыре дня назад 56-летнего мужчины

В Ростовской области нашли труп пропавшего четыре дня назад 56-летнего мужчины
В Ростовской области мертвым нашли пропавшего несколько дней назад и нуждающегося в медпомощи 56-летнего Алексей Крюкова. Труп жителя Зернограда обнаружили в соседнем Целинском районе. О происшествии стало известно 24 сентября.

Правоохранители установили личность погибшего Алексея во время выезда на место. Дончанин пропал 20 сентября. В течение нескольких дней семья тщетно пыталась найти его.

По словам родственников, мужчина перенес несколько инсультов и нуждался в медпомощи. Он мог не осознавать своих действий, кто он и где живет.

Была ли смерть Алексея Крюкова насильственной, выяснят после экспертизы.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.