В Ростовской области нашли труп пропавшего четыре дня назад 56-летнего мужчины



В Ростовской области мертвым нашли пропавшего несколько дней назад и нуждающегося в медпомощи 56-летнего Алексей Крюкова. Труп жителя Зернограда обнаружили в соседнем Целинском районе. О происшествии стало известно 24 сентября.



Правоохранители установили личность погибшего Алексея во время выезда на место. Дончанин пропал 20 сентября. В течение нескольких дней семья тщетно пыталась найти его.



По словам родственников, мужчина перенес несколько инсультов и нуждался в медпомощи. Он мог не осознавать своих действий, кто он и где живет.



Была ли смерть Алексея Крюкова насильственной, выяснят после экспертизы.