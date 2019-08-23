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В Ростовской области на складе бытовой продукции произошёл пожар

В Ростовской области на складе бытовой продукции произошёл пожар
Фото: img.kuban24.tv
На складе бытовой продукции в Ростовской области произошёл пожар. Возгорание случилось в Волгодонске на улице Бетонной 24 августа.

Огонь вспыхнул в одноэтажном помещении склада около 5 часов утра. До прибытия пожарных огонь успел распространиться на площадь 50 квадратных метров.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении были задействованы 20 спасателей и пять единиц техники.

Причина возгорания устанавливается.

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