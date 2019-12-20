В Ростове из воды выловили труп помощника капитана теплохода



В Ростове-на-Дону погиб 39-летний работник судоремонтного завода. Следователи проводят доследственную проверку по факту его смерти.



Предположительно, трагедия произошла утром 22 декабря. Около 8:30 охранники теплохода «Болгарская» заметили, что на месте нет вахтенного. Его не обнаружили ни на судне, ни на территории завода. Тогда к поискам подключили водолазов, которые нашли тело помощника капитана в воде. Труп находился между стенкой причала и бортом теплохода.



- Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев произошедшего, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.



Выясняют все обстоятельства произошедшего.