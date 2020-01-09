На Дону капитан теплохода умер в собственной каюте



В Ростовской области капитан теплохода умер на своём посту. Происшествие случилось 12 января, когда судно «Морозовск» проходило по Таганрогскому заливу.



По предварительной информации Южного СУТ СК, 67-летний мужчина ранее часто жаловался на здоровье. Его беспокоили боли в сердце. Он умер, находясь в собственной каюте.



Следователи начали проверку по факту скоропостижной смерти капитана теплохода. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение.