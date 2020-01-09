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На Дону капитан теплохода умер в собственной каюте

На Дону капитан теплохода умер в собственной каюте
В Ростовской области капитан теплохода умер на своём посту. Происшествие случилось 12 января, когда судно «Морозовск» проходило по Таганрогскому заливу.

По предварительной информации Южного СУТ СК, 67-летний мужчина ранее часто жаловался на здоровье. Его беспокоили боли в сердце. Он умер, находясь в собственной каюте.

Следователи начали проверку по факту скоропостижной смерти капитана теплохода. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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