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В Ростовской области на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с грузовиками

В Ростовской области на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с грузовиками

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 18 марта около 15:00 произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовиков. Авария случилась недалеко от поселка Дорожный, в Аксайском районе.

На 1075-м километре автомагистрали столкнулись три грузовых автомобиля: «Вольво», «МАЗ» и «Скания». Вследствие столкновения на указанном участке трассы, в направлении на север, образовалась пробка. Судя по кадрам многотонные авто получили незначительные механические повреждения. Вероятнее всего, автомобилисты не выдержали безопасное расстояние между друг другом. В результате чего на данном участке собрался «паровозик» из грузовиков.

Согласно информации, предоставленной ГИБДД, в данном происшествии никто не получил травм.
Фото: МБУ АР УЧПС
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