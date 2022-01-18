В Ростовской области на ходу вспыхнул микроавтобус

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В Новошахтинске на ходу загорелся микроавтобус. ЧП произошло около семи утра 20 января в районе улицы Комсомольской.Предварительно известно, что микроавтобус был пустой. Внезапно из машины повалил дым, затем показалось пламя. Возгорание началось где-то в районе двигателя. Водитель успел выскочить из горящего автотранспорта и вызвал пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили пламя. Микроавтобус сгорел дотла, от него остался лишь металлический корпус. Восстановлению машина не подлежит.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили два специалиста на одной спецмашине.