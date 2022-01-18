В Ростовской области на ходу вспыхнул микроавтобус
В Новошахтинске на ходу загорелся микроавтобус. ЧП произошло около семи утра 20 января в районе улицы Комсомольской.
Предварительно известно, что микроавтобус был пустой. Внезапно из машины повалил дым, затем показалось пламя. Возгорание началось где-то в районе двигателя. Водитель успел выскочить из горящего автотранспорта и вызвал пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели быстро потушили пламя. Микроавтобус сгорел дотла, от него остался лишь металлический корпус. Восстановлению машина не подлежит.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили два специалиста на одной спецмашине.