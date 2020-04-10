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В Ростовской области на берегу реки нашли труп женщины

В Ростовской области на берегу реки нашли труп женщины
Фото для иллюстрации: kiev.informator.ua

В Тацинском районе Ростовской области нашли мёртвую женщину. Тело обнаружили в хуторе Зарубин.

По информации источника Rostov.ru, труп заметили местные жители около 18 часов 12 апреля. Мёртвая женщина лежала на берегу реки Быстрая.
- На вид погибшей около 50 лет, - добавил источник. – Каких-либо повреждений на теле при визуальном осмотре замечено не было.

Источник добавил, что на погибшей была зимняя одежда.

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