В Ростовской области на берегу реки нашли труп женщины
Фото для иллюстрации: kiev.informator.ua
В Тацинском районе Ростовской области нашли мёртвую женщину. Тело обнаружили в хуторе Зарубин.
По информации источника Rostov.ru, труп заметили местные жители около 18 часов 12 апреля. Мёртвая женщина лежала на берегу реки Быстрая.
- На вид погибшей около 50 лет, - добавил источник. – Каких-либо повреждений на теле при визуальном осмотре замечено не было.
Источник добавил, что на погибшей была зимняя одежда.