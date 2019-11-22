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В Ростовской области мужчину задержали по подозрению в ограблении таксиста

В Ростовской области мужчину задержали по подозрению в ограблении таксиста
В Шахтах Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в ограблении таксиста. Предполагаемого преступника поймали 25 ноября.

Водитель такси обратился в отдел полиции и рассказал, что 22 ноября неизвестный ограбил его. Водитель подвозил клиента и пока рассчитывал стоимость поездки, тот схватил его телефон и убежал. Потерпевший написал заявление в полицию, и спустя почти три дня подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний шахтинец, ранее судимый за кражу.

- В отношении мужчины возбудили дело по статье «Грабёж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Он находится под подпиской о невыезде.

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