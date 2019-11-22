В Ростовской области мужчину задержали по подозрению в ограблении таксиста



В Шахтах Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в ограблении таксиста. Предполагаемого преступника поймали 25 ноября.



Водитель такси обратился в отдел полиции и рассказал, что 22 ноября неизвестный ограбил его. Водитель подвозил клиента и пока рассчитывал стоимость поездки, тот схватил его телефон и убежал. Потерпевший написал заявление в полицию, и спустя почти три дня подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний шахтинец, ранее судимый за кражу.



- В отношении мужчины возбудили дело по статье «Грабёж», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Он находится под подпиской о невыезде.