В Ростовской области мужчина замёрз насмерть у дверей магазина



В Батайске Ростовской области мужчина умер от переохлаждения. Трагический случай произошёл в ночь на 11 декабря.



Страшную находку сделали сотрудники магазина на улице Крупской, сообщает «Батайское время». Женщины увидели мужчину, лежащего на ступеньках. Когда они подошли ближе, то поняли, что он мёртв. Они вызвали сотрудников скорой помощи.



Медики пояснили заведующей магазином, что мужчина умер от холода. Судя по всему, он был бездомным. Несчастному негде было укрыться от ночного мороза, и ему пришлось ночевать на ступеньках магазина.