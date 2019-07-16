Мужчина в Ростове умер, выкурив сигарету



В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина умер после выкуренной сигареты. Загадочный случай произошёл около 22 часов 17 июля.



Роман Р. находился в своём доме на улице Таганрогской. Как сообщила его жена, он неожиданно начал задыхаться после того, как покурил. Роман никак не мог глотнуть воздуха, и женщина срочно вызвала скорую помощь. Увы, к моменты приезда медиков мужчина уже был мёртв.



Как сообщает собственный источник Rostov.ru, в сигарете содержались неизвестные вещества. Тело Романа доставлено в морг. О произошедшем медики сообщили в полицию.