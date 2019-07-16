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Мужчина в Ростове умер, выкурив сигарету

Мужчина в Ростове умер, выкурив сигарету
В Ростове-на-Дону 38-летний мужчина умер после выкуренной сигареты. Загадочный случай произошёл около 22 часов 17 июля.

Роман Р. находился в своём доме на улице Таганрогской. Как сообщила его жена, он неожиданно начал задыхаться после того, как покурил. Роман никак не мог глотнуть воздуха, и женщина срочно вызвала скорую помощь. Увы, к моменты приезда медиков мужчина уже был мёртв.

Как сообщает собственный источник Rostov.ru, в сигарете содержались неизвестные вещества. Тело Романа доставлено в морг. О произошедшем медики сообщили в полицию.

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