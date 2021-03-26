Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области мужчина с двумя дочерьми попал в ДТП с участием фуры

В Ростовской области мужчина с двумя дочерьми попал в ДТП с участием фуры
В ДТП на трассе Ростовской области пострадал 38-летний водитель и его две несовершеннолетние дочери. Авария произошла 30 марта на автодороге Ростов-Ставрополь около восьми часов утра.

По предварительным данным, мужчина за управлением ВАЗ-2107 гнал на большой скорости недалеко от Песчанокопского района и врезался в 36-летнего водителя фуры «Даф».

- В результате столкновения пострадали 9-летняя и 7-летняя дочки водителя легковушки, - добавили в ГИБДД по региону.

Также травмы получил отец девочек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.