В Ростовской области мужчина с двумя дочерьми попал в ДТП с участием фуры
В ДТП на трассе Ростовской области пострадал 38-летний водитель и его две несовершеннолетние дочери. Авария произошла 30 марта на автодороге Ростов-Ставрополь около восьми часов утра.
По предварительным данным, мужчина за управлением ВАЗ-2107 гнал на большой скорости недалеко от Песчанокопского района и врезался в 36-летнего водителя фуры «Даф».
- В результате столкновения пострадали 9-летняя и 7-летняя дочки водителя легковушки, - добавили в ГИБДД по региону.
Также травмы получил отец девочек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.