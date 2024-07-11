В Ростовской области мужчина получил два года «строгача» за пьяное вождение

фото: СУ СК по РО

В Ростовской области мужчину посадили в колонию строгого режима за пьяное вождение. Об этом 10 июля сообщили в региональной прокуратуре.В декабре прошлого года сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого был 34-летний мужчина. Оказалось, что он управлял автомобилем своей жены в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали правоохранительные органы. Как оказалось, это был уже второй случай, когда его ловили за вождение в нетрезвом виде.В первый раз мужчина отделался административным наказанием. Во второй раз его осудили по всей строгости.Мужчину посадили в тюрьму на два года. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили водительских прав, а машину конфисковали и обратили в доход государства.Приговор в законную силу пока не вступил.