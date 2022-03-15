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В Ростовской области 9 лет «строгача» получил мужчина, зарезавший свою сожительницу

В Ростовской области 9 лет «строгача» получил мужчина, зарезавший свою сожительницу

В Ростовской области к девяти годам в колонии строгого режима приговорили 45-летнего мужчину, который зарезал свою сожительницу. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

В августе 2021 года мужчина был дома в хуторе Латышев со своей сожительницей. Он перебрал с алкоголем и спровоцировал скандал. Ситуация накалялась и злоумышленник схватился за нож. Он набросился на 51-летнюю женщину и перерезал ей горло. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте.

Мужчину задержали в тот же день. Оказалось, что он состоит на учете у врача-нарколога. На него завели уголовное дело по статье об убийстве. Суд назначил злоумышленнику девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- Приговор в законную силу не вступил, - отметили в ведомстве.
Фото: Яндекс.Новости
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