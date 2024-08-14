В Ростовской области осудили мужчину, который зарезал собутыльника
В Таганроге Ростовской области осудили 47-летнего мужчину, который зарезал собутыльника. Его обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Происшествие случилось в декабре 2023 года на улице Пархоменко. В тот день мужчина выпивал в компании своего 52-летнего знакомого. Во время совместного времяпрепровождения они начали спорить. В пылу конфликта мужчина достал нож и нанес удар своему другу. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
Мужчина был задержан, он полностью признал свою вину. Местного жителя взяли под стражу.
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.