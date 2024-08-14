В Ростовской области осудили мужчину, который зарезал собутыльника

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В Таганроге Ростовской области осудили 47-летнего мужчину, который зарезал собутыльника. Его обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Происшествие случилось в декабре 2023 года на улице Пархоменко. В тот день мужчина выпивал в компании своего 52-летнего знакомого. Во время совместного времяпрепровождения они начали спорить. В пылу конфликта мужчина достал нож и нанес удар своему другу. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.Мужчина был задержан, он полностью признал свою вину. Местного жителя взяли под стражу.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.