В Ростовской области мужчина на трассе пытался изнасиловать 17-летнюю девушку

В Ростовской области 49-летний мужчина задержан по подозрению в покушении на изнасилование.Нападение на несовершеннолетнюю произошло 26 мая рядом с дорогой по направлению из Новочеркасска в станицу Кривянскую. По версии следствия, мужчина схватил и стал тащить в безлюдное место 17-летнюю девушку. Но она стала активно сопротивляться. В итоге ей удалось выбежать на дорогу и остановить проезжавших мимо полицейских. Нападавшего задержали в тот же день.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.