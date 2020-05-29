В Ростовской области мужчина на трассе пытался изнасиловать 17-летнюю девушку
В Ростовской области 49-летний мужчина задержан по подозрению в покушении на изнасилование.
Нападение на несовершеннолетнюю произошло 26 мая рядом с дорогой по направлению из Новочеркасска в станицу Кривянскую. По версии следствия, мужчина схватил и стал тащить в безлюдное место 17-летнюю девушку. Но она стала активно сопротивляться. В итоге ей удалось выбежать на дорогу и остановить проезжавших мимо полицейских. Нападавшего задержали в тот же день.
- В этот же день злоумышленник был задержан, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева. - По ходатайству следствия суд поместил его под стражу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.