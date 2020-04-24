На Дону отсидевшего насильника будут судить за неудачную попытку надругательства над девушкой

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Аксая, обвиняемого в покушении на изнасилование 18-летней девушки.По версии следствия, подозреваемый 21 октября на улице Садовой напал на проходившую мимо девушку. Он подошёл к ней сзади, обхватил руками и затащил в рощу. Девушка попыталась избежать надругательства и сказала, что плохо себя чувствует, попросив вызвать «скорую». Однако мужчина не внял её просьбе и стал стягивать с неё одежду. Тогда девушка сказала, что у неё ВИЧ. Когда насильник замешкался, потерпевшая ударила его в пах и, воспользовавшись растерянностью нападавшего, сбежала.В ходе расследования стало известно, что мужчина в 2018 году освободился из тюрьмы. Он отбывал наказание за изнасилование своей сводной сестры.