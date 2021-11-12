В Ростовской области мужчина на иномарке насмерть сбил пешехода

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В городе Шахты водитель «Фольксвагена Пассата» наехал на пешехода. ДТП произошло 13 ноября на пересечении переулка Мечникова и улицы Красинской.Известно, что 30-летний водитель «Пассата» около шести часов утра ехал по переулку Мечникова. Когда на пешеходном переходе рядом с домом № 3 по улице Красинской появился мужчина, автомобилист не уступил ему дорогу. Он наехал на пешехода. Пострадавшего с травмами увезли на «скорой». Несмотря на усилия медиков, спустя два дня мужчина скончался.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в момент ДТП водитель иномарки не был пьян. По факту произошедшего проводится проверка.