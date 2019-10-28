В Ростове-на-Дону 63-летний водитель иномарки сбил пешехода на «зебре»
В Ростове-на-Дону 63-летний мужчина на иномарке сбил пешехода. ДТП произошло 28 октября около 16:30 на улице Вятской.
По предварительной информации, водитель машины «Дэу Джентра» ехал от улицы 50-летия Ростсельмаша. Возле дома № 49А на Вятской перед ним перебегал «зебру» 31-летний мужчина. Автомобиль наехал на пешехода.
– Пешеход получил травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по донскому региону.