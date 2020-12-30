В Ростовской области мужчина едва не погиб, провалившись под лед

Житель станицы Базковской Шолоховского района Ростовской области провалился под лед. Происшествие случилось вечером 1 января.36-летний мужчина переходил через замерзшую реку Дон на берег станицы Вешенской. Лед был тонкий, и он провалился под воду. Дончанин начал тонуть, не дойдя до суши около 30 метров.По словам специалиста по связям с общественностью Анастасии Калдуровой, мужчину вовремя заметил спасатель Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы. Спасательный расчет с помощью плоскодонной лодки добрался до дончанина. К счастью, дончанин не пострадал.