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В Ростовской области мужчина едва не погиб, провалившись под лед

В Ростовской области мужчина едва не погиб, провалившись под лед
Житель станицы Базковской Шолоховского района Ростовской области провалился под лед. Происшествие случилось вечером 1 января.

36-летний мужчина переходил через замерзшую реку Дон на берег станицы Вешенской. Лед был тонкий, и он провалился под воду. Дончанин начал тонуть, не дойдя до суши около 30 метров.

По словам специалиста по связям с общественностью Анастасии Калдуровой, мужчину вовремя заметил спасатель Вешенского поисково-спасательного подразделения областной службы. Спасательный расчет с помощью плоскодонной лодки добрался до дончанина. К счастью, дончанин не пострадал.

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