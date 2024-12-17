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В Ростовской области мужчина едва не погиб из-за аварийного электрообогревателя

В Ростовской области мужчина едва не погиб из-за аварийного электрообогревателя
Загоревшийся электрообогреватель едва не стал причиной трагедии в Азовском районе. Возгорание случилось 15 декабря в металлическом вагончике, где проживал пострадавший мужчина.


Пожарные приехали на место происшествия в хутор Новоалександровка. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, металлический вагончик загорелся на площади 14 квадратных метров. С пожаром боролись 16 спасателей на 4 спецмашинах. Хозяина вагончика вытащили на свежий воздух и передали врачам.


Причиной возгорания стал электрический ообогреватель. Прибор задымился, а затем и загорелся. К счастью, обошлось без жертв.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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