Фото: ГУ МЧС по РО.

В Ростовской области при пожаре из-за неисправности электрообогревателя погиб 64-летний мужчина. Происшествие случилось 26 января на улице Олимпийской.Пожар случился в доме № 10. В одной из комнат был включен электрообогреватель. Около 10:30 он воспламенился. Огонь быстро распространился по всей комнате. Когда на место приехали спасатели, в огне была вся комната. Там обнаружили труп 64-летнего хозяина дома. Спасти его было нельзя.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала неисправность нагревательного прибора.