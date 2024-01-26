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В Ростовской области при пожаре из-за неисправности электрообогревателя погиб 64-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре из-за неисправности электрообогревателя погиб 64-летний мужчина
В Ростовской области при пожаре из-за неисправности электрообогревателя погиб 64-летний мужчина. Происшествие случилось 26 января на улице Олимпийской.

Пожар случился в доме № 10. В одной из комнат был включен электрообогреватель. Около 10:30 он воспламенился. Огонь быстро распространился по всей комнате. Когда на место приехали спасатели, в огне была вся комната. Там обнаружили труп 64-летнего хозяина дома. Спасти его было нельзя.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стала неисправность нагревательного прибора.
Фото: ГУ МЧС по РО.
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