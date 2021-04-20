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При пожаре в строительном вагончике в Таганроге едва не погиб рабочий

При пожаре в строительном вагончике в Таганроге едва не погиб рабочий
Рабочий едва не погиб при пожаре в строительном вагончике в Таганроге. ЧП произошло около 15 часов 21 апреля.

По данным МЧС по Ростовской области, вагончик загорелся на улице Победы. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.

В этот момент внутри постройки был рабочий. Он взял необходимые личные вещи и выбежал из горящего вагончика. Травм и ожогов ему удалось избежать. А вот постройка превратилась в груду обугленного металла.

Что стало причиной пожара, выясняют специалисты. Однако, как показывает практика, зачастую возгорания происходят из-за неисправной электропроводки или неправильного обращения с огнём.

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