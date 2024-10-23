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В Ростовской области двое мужчин чуть не стали жертвами пожара из-за горящей сигареты

В Ростовской области двое мужчин чуть не стали жертвами пожара из-за горящей сигареты
В Ростовской области двое мужчин чуть не стали жертвами пожара, произошедшего ранним утром 23 октября в Матвеево-Курганском районе.

Хозяин дома № 3 на улице Клиничная в посёлке Латоново решил пригласить своего знакомого выпить алкогольные напитки. После этого один из мужчин закурил и уснул с зажжённой сигаретой в руке. Искры от неё попали на одежду и мебель, и за считанные секунды огонь охватил всю гостевую комнату.

Соседи, заметившие пожар, сразу же вызвали спасателей. К счастью, они прибыли вовремя и смогли вывести мужчин из горящего дома, а также спасти само жилое помещение.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя было ликвидировано на площади четырёх квадратных метров.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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