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Пенсионер пропал без вести в Ростове-на-Дону

Пенсионер пропал без вести в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пропал пожилой мужчина. С 11 октября родные не знают, где находится 77-летний Александр Калмыков.

В тот день пенсионер вышел из дома, но поздно вечером не вернулся, и его близкие забеспокоились. Возможно, пожилому человеку требуется медицинская помощь. Родные написали заявление об исчезновении Александра и обратились за помощью к волонтерам.

Александр Калмыков — человек среднего телосложения, его рост составляет 167 сантиметров. У него карие глаза и седые волосы.

Последний раз его видели в зеленом свитере, черных брюках и серых кроссовках.

Если вы видели человека на фото или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52.
Фото: соцсети
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