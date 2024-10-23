Пенсионер пропал без вести в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону пропал пожилой мужчина. С 11 октября родные не знают, где находится 77-летний Александр Калмыков.В тот день пенсионер вышел из дома, но поздно вечером не вернулся, и его близкие забеспокоились. Возможно, пожилому человеку требуется медицинская помощь. Родные написали заявление об исчезновении Александра и обратились за помощью к волонтерам.Александр Калмыков — человек среднего телосложения, его рост составляет 167 сантиметров. У него карие глаза и седые волосы.Последний раз его видели в зеленом свитере, черных брюках и серых кроссовках.Если вы видели человека на фото или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52.