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В Ростовской области мотоциклиста разорвало на части в ДТП

В Ростовской области мотоциклиста разорвало на части в ДТП
На трассе в Ростовской области мотоциклист попал в смертельную аварию. ДТП случилось днем 4 августа в Каменском районе.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель мотоцикла «Десна 200» ехал по трассе Каменск - Гуково. В районе поселка Замчалово он на высокой скорости врезался в ограждение у обочины. От удара мужчина вместе с пассажиркой упали на дорогу. Байкер ударился головой о барьер, а его тело практически разорвало на части. Мотоциклист и 31-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.

- Оба погибших в момент аварии были без шлемов, - добавили в ведомстве.

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