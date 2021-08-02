В Ростовской области мотоциклиста разорвало на части в ДТП

На трассе в Ростовской области мотоциклист попал в смертельную аварию. ДТП случилось днем 4 августа в Каменском районе.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель мотоцикла «Десна 200» ехал по трассе Каменск - Гуково. В районе поселка Замчалово он на высокой скорости врезался в ограждение у обочины. От удара мужчина вместе с пассажиркой упали на дорогу. Байкер ударился головой о барьер, а его тело практически разорвало на части. Мотоциклист и 31-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.- Оба погибших в момент аварии были без шлемов, - добавили в ведомстве.