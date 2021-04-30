На трассе в Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП

Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось 1 мая на трассе Новошахтинск - Майская.По данным УГИБДД по Ростовской области, 29-летний парень на «Урале» врезался в машину, которая остановилась перед запрещающим сигналом светофора. От силы удара двухколесный транспорт вместе с водителем отбросило на несколько метров.- С травмами мотоциклист был доставлен в больницу Новошахтинска, - добавили в ведомстве.Оба транспортных средства получили различные повреждения. Если виновником ДТП признают мотоциклиста, ему придется раскошелиться не только на лечение, но и на оплату ремонта машины и мотоцикла.