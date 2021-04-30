Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На трассе в Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП

На трассе в Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП
Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе в Ростовской области. Происшествие случилось 1 мая на трассе Новошахтинск - Майская.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 29-летний парень на «Урале» врезался в машину, которая остановилась перед запрещающим сигналом светофора. От силы удара двухколесный транспорт вместе с водителем отбросило на несколько метров.

- С травмами мотоциклист был доставлен в больницу Новошахтинска, - добавили в ведомстве.

Оба транспортных средства получили различные повреждения. Если виновником ДТП признают мотоциклиста, ему придется раскошелиться не только на лечение, но и на оплату ремонта машины и мотоцикла.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.