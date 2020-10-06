В Ростовской области мотоциклист врезался в ЛЭП: парень погиб, девушка пострадала

В Ростовской области в ДТ погиб 24-летний мотоциклист. Авария случилась 8 октября около часа ночи в поселке Шолоховский на улице Максима Горького.По предварительной информации, парень без шлема и без водительских прав на «Ямахе» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.- В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погиб, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Его 17-летняя пассажирка пострадала и была доставлена в больницу.