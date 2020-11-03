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В Ростовской области мотоциклист пострадал после аварии с иномаркой

В Ростовской области мотоциклист пострадал после аварии с иномаркой
Мотоциклист пострадал в ДТП с участием иномарки в Ростовской области. Авария произошла около 16 часов 4 октября на трассе Ростов-Азов.

По предварительной информации, в районе поселка Овощной 45-летний мужчина на «ВАЗ-21099» во время поворота налево не уступил дорогу и врезался на встречке в мотоцикл «Сузуки».

- В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - С травмами 38-летнего мужчину госпитализировали.

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