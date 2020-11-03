В Ростовской области мотоциклист пострадал после аварии с иномаркой

Мотоциклист пострадал в ДТП с участием иномарки в Ростовской области. Авария произошла около 16 часов 4 октября на трассе Ростов-Азов.По предварительной информации, в районе поселка Овощной 45-летний мужчина на «ВАЗ-21099» во время поворота налево не уступил дорогу и врезался на встречке в мотоцикл «Сузуки».- В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспорта, - прокомментировал инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков. - С травмами 38-летнего мужчину госпитализировали.