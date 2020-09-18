На трассе Ростовской области мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой

В Ростовской области в ДТП пострадал мотоциклист . Авария случилась на трассе в Неклиновском районе 22 сентября около 7 часов.На 64 километре автодороги Ростов-Таганрог-граница с Украиной 23-летний водитель иномарки «Хендай Акцент» при повороте влетел в мотоциклиста на «Ямахе», который ехал по главной дороге.- В результате столкновения 43-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы и был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.