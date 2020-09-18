В Ростовской области легковушка залетела под тягач с прицепом: двое пострадали
В Тацинском районе Ростовской области два человека пострадали в ДТП с тягачом. Авария произошла на улице Пролетарской около полудня 20 сентября. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД региона.
По предварительным данным, 23-летний водитель «ВАЗ-21144» выехал на «встречку» и влетел в тягач с прицепом «Скания» под управлением 39-летнего мужчины.
- В результате ДТП водитель и 25-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы и обратились за медицинской помощью в больницу, - отметили в ведомстве.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка.