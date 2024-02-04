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В Ростовской области кошка спасла хозяев при пожаре в частном доме

В Ростовской области кошка спасла хозяев при пожаре в частном доме
В Красном Сулине Ростовской области в частном доме случился пожар. Пламя вспыхнуло утром 2 февраля на улице 1-й Нагорной.

Пожар начался в одной из комнат. Хозяева перед сном забыли отключить газовые форсунки печи, и пламя перекинулось на кресло. Через пару минут огонь охватил 30 квадратных метров помещения. В этот момент тревогу забила кошка: испуганное животное попыталось выпрыгнуть в окно и разбудило 16-летнего парня. Он вскочил и рассказал отцу, что нужно спасаться. Тот сразу же позвонил в МЧС.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Для тушения задействовали шесть спасателей на двух автоцистернах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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