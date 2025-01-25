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В Ростовской области из-за обледеневшей дороги автобус попал в ДТП

В Ростовской области из-за обледеневшей дороги автобус попал в ДТП
В Ростовской области произошла авария с участием автобуса, который перевозил шахтёров. Причиной стал обледеневший участок дороги. ДТП случилось 24 января недалеко от города Зверево.

По словам очевидцев, около 21:30 автобус, который должен был доставить рабочих на смену, потерял управление из-за гололеда и съехал с дороги. Затем машина опрокинулась. Местные жители сообщили о нескольких пострадавших в результате ДТП.

Количество и состояние пострадавших уточняется.
Фото: Donday.
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