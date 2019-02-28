Водитель сбил женщину на трассе М-4 «Дон» и скрылся с места аварии



На трассе М-4 «Дон» водитель сбил женщину и тут же скрылся с места ДТП. Инцидент случился на 607-м километре автодороги днём 3 марта.



По предварительным данным, женщина-пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Неизвестный автомобилист сбил её и, не остановившись, уехал в сторону Ростова-на-Дону. Женщина осталась лежать посреди трассы, очевидцы вызвали ей скорую помощь.



- С травмами потерпевшая была доставлена в больницу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.



Правоохранители разыскивают сбежавшего водителя.