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Водитель сбил женщину на трассе М-4 «Дон» и скрылся с места аварии

Водитель сбил женщину на трассе М-4 «Дон» и скрылся с места аварии
На трассе М-4 «Дон» водитель сбил женщину и тут же скрылся с места ДТП. Инцидент случился на 607-м километре автодороги днём 3 марта.

По предварительным данным, женщина-пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Неизвестный автомобилист сбил её и, не остановившись, уехал в сторону Ростова-на-Дону. Женщина осталась лежать посреди трассы, очевидцы вызвали ей скорую помощь.

- С травмами потерпевшая была доставлена в больницу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Правоохранители разыскивают сбежавшего водителя.

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